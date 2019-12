Orban acuză greaua moştenire: Politica bugetară ne-a adus în situaţia de astăzi "Politica bugetara ne-a adus in situatia in care suntem astazi, nu poti sa generezi cheltuieli pentru care nu ai venituri. Populismul, incercarea de a crea avantaje care nu sunt normale si firesti intr-o societate numai din dorinta de a obtine voturi de la anumite categorii", a precizat luni Orban, la Forumul Capitalului Romanesc, citat de Agerpres.



El a adaugat ca utilizarea banilor publici pentru "a crea privilegii" si pentru a institui "discriminari" intre cetateni a fost o practica "destul de larga".



"De exemplu, atunci cand institui un drept, trebuie sa fii convins ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

