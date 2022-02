Stiri pe aceeasi tema

- „Am luat decizia sa nu huzurim intr-un partid aflat la guvernare și sa obținem avantaje de pe urma prezenței la guvernare. Am ales opoziția ca sa luptam cu o putere care și-a tradat votanții și care nu acționeaza pentru cetațean, ci doar pentru clientela politica. Forța Dreptei este alaturi de cei care…

- Ludovic Orban și colegii din noul sau partid inființeaza un nou grup parlamentar la Camera Deputaților. Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat ca va inființa un grup parlamentar la Camera Deputaților, alcatuit din 13 deputați, care se va numi ”Grupul Deputaților de…

- ”Este evident ca suntem intr-o criza energetica majora, in afara ca loveste consumatorii casnici, loveste intreaga industrie romaneasca. Nu este doar Romania in aceasta situatie, este intreaga Europa, si nu numai, dar am vazut si masuri care s-au luat si in Marea Britanie, si in Franta, deci este un…

- Rusul Mihail Ulianov a scris pe Twitter ca s-a intalnit cu trimisul special al SUA in Iran, Robert Malley. ”Consultarile stranse si coordonarea dintre delegatia Rusiei si cea a SUA in cursul discutiilor de la Viena constituie o conditie prealabila importanta pentru progresul catre restabilirea JCPOA”,…

- Anul 2022 ar putea sa aduca o premiera: economia mondiala va depași 100.000 de miliarde de dolari, in timp ce China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se aștepta toata lumea, pana cand va putea sa depașeasca Statele Unite ca prima economie a lumii, potrivit unui raport citat de Reuters. Astfel,…

- "(...) Iohhanis și de conducerea inepta, impusa cu forța in fruntea PNL. Oamenii de dreapta din Romania au ramas fara reprezentare politica. Ne propunem prin demersul inceput astazi sa coagulam toate forțele din societatea romana care iși doresc o guvernare de dreapta și valori, principii, soluții care…

- Scena politica s-a imbogațit de marți cu un nou partid parlamentar – „Forța Dreptei”, creat de fostul lider liberal Ludovic Orban și parlamentarii care au decis sa i se alature. „Am luat decizia de a pune bazele unei noi construcții politice de centru-dreapta. Noi consideram ca este o obligație democratica…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, ataca dur președinții de filiale județene ale PNL care au absentat de la votarea coaliției PNL - PSD - UDMR. Orban spune ca aceștia au preferat sa se ascunda in spatele unor scrisori in loc sa ia poziție. "Cițu nu mai e președintele partidului, din…