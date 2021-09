Orban a dat semnalul - Începe lupta de gherilă (surse) Ludovic Orban a pierdut cursa pentru a primi un al doilea mandat in fruntea Partidului Național Liberal (PNL). El a anunțat deja ca se va ține de cuvant și luni va pune pe biroului noului lider din Modrogan 1 demisia sa din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Asta oficial... pentru ca susținatorilor sai le-a transmis ca lupta continua. Imediat dupa incheierea congresului a avut loc o scurta intalnire a lui Orban cu partizanii sai. Au fost destui care i-au cerut sa demisioneze toți și sa iși croiasca un alt drum pentru ca ar fi fost furați pe fața de președintele Klaus Iohannis… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

