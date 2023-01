Stiri pe aceeasi tema

- „Acest inger trist… Azi, 2.01.23, ora 04.30, a parasit aceasta lume trista acad. Dumitru Radu Popescu (D. R. P.) unul dintre cei mai mari scriitori ai Romaniei. Ne-a imbogatit cu o opera monumentala, de o valoare exceptionala: proza, teatru, poezie, critica literara. Si-a trait viata intr-o desavarsita…

- DSVSA Maramureș a fost informata cu privire la neconformitatea produsului distribuit in localitatea Coaș (prezența de insecte in orez) in cadrul programului POAD 2018-2021. La inițiativa prefectului Județului Maramureș, angajații DSVSA Maramureș impreuna cu reprezentanții Primariei Coaș s-au deplasat…

- Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe organizeaza luna aceasta, sub genericul "The Taste of No Waste", un nou eveniment in cadrul programului effAct, prin intermediul caruia locuitorii municipiului sunt incurajati sa adopte obiceiuri mai sanatoase si mai prietenoase cu mediul inconjurator.…

- Din 28 noiembrie, timp de 9 zile, fiecare dintre ei iși deschide cartea pentru tine, in Buna dimineața București! Daca ți-e dor de o lectura captivanta, surprinzatoare, daca vrei o poveste frumoasa, daca ești in cautarea unui roman care sa te țina captiv pana la ultima pagina, stai cu urechea pe București…

- Sub sloganul "Impreuna dezvoltam Regiunea", peste 170 de reprezentanți ai administrației publice centrale și locale au participat miercuri, 23 noiembrie, la Business Hotel din Targu Mureș, la evenimentul de lansare a Programului "Regiunea Centru 2021-2027", in cadrul unui eveniment organizat de catre…

- DAW Bența a obținut certificarea Best Managed Companie la prima editie a programului organizat de Deloitte si Banca Transilvania. Este vorba de o certificare acordata in baza unei metodologii internationale, care evalueaza patru piloni: strategie, cultura, inovatie-resurse si guvernanta. A avut loc…

- Romania si-a asumat, in cadrul NATO, un acord de pregatire a paramedicilor ucraineni care include si medicina tactica de interventie in timp de razboi, documentul fiind semnat, luni, de reprezentantii DSU/MAI si EADRCC (Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Raspunsului la Dezastre NATO). Potrivit unui…

- 22 octombrie este data limita pana la care se mai pot face inscrieri la cea de-a 14-a ediție a concursului de proiecte pentru sanatatea copiilor, in cadrul Programului MOL prin Fundația pentru Comunitate. Anul acesta vor fi puși la bataie 400.000 lei, finanțarea maxima pentru un proiect fiind de 25.000…