Orașul Țăndărei din județul Ialomița intră în carantină Orașul Țandarei, din județul Ialomița, unde au fost inregistrate 40 de cazuri de imbolnavire, intra in carantina. Șase persoane au murit in ultimele zile in acest oraș. Intrarea și ieșirea va fi permisa doar pentru transportul de marfa, activitați economice, domeniul sanitar, ordinea publica și administrația publica, serviciile de utilitate publica, agricultura. Masurile de verificare The post Orașul Țandarei din județul Ialomița intra in carantina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

