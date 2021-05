Orasul Sydney a fost afectat luni de fumul degajat de incendiile de vegetatie realizate in scopuri preventive la periferia acestei metropole australiene, obligand autoritatile locale sa le recomande rezidentilor sa ramana in locuintele lor, informeaza AFP. "Un vant slab si o inversiune termica in timpul noptii au adus fumul rezidual in partea joasa a orasului", au anuntat pompierii din Sydney. Cursele de feribot au fost de asemenea anulate, in contextul in care nivelul poluarii aerului cu particule fine PM2,5 (mai mici de 2,5 microni) a crescut semnificativ, ajungand la peste 190. Pompierii australieni…