- Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in Birmingham, al doilea oras ca marime din Marea Britanie, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, au declarat vineri autoritatile locale, in conditiile in care epidemia ia amploare in toata tara, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca se așteapta la o scadere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, insa aceasta nu va fi rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta. “Ne asteptam la o scadere a numarului de cazuri. Nu foarte rapida, dar va fi o scadere de la o saptamana la…

- Oficialii din sistemul sanitar cred insa ca numarul este mult mai mare, din cauza limitelor cu privire la capacitatea de testare si a faptului ca 40 la suta din cei infectati nu au niciun simptom. Bilantul infectarilor a ajuna la 10 milioane in aproximativ sase luni. Apoi, in sase saptamani bilantul…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.223 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat marti seara autoritatile medicale de la Paris, raportand peste 900 de noi cazuri Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului Le Figaro si agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Citește și:…

- Pandemia de coronavirus a provocat mai mult de 20.000 de morti in Orientul Mijlociu, dintre care jumatate in Iran, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, duminica, la ora 10.00 GMT, potrivit news.ro.Cu un total de 20.005 morti (la 907.736 de cazuri), Orientul Mijlociu ramane o regiune…

- Alte 252 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 7 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sint de import (Italia, Marea Britanie, Federatia Rusa, Romania). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 17 150 cazuri.…