- Primarul unui oraș din Italia le-a interzis coafezelor și frizerilor sa șamponeze de doua ori parul clienților in incercarea de a conserva apa in timpul unei secete puternice care afecteaza regiunea Emilia-Romagna, informeaza The Guardian . Carlo Gubellini, primarul din Castenaso, oraș situat langa…

- Furnizorul de apa din judetul Botosani este in imposibilitatea de a asigura un volum de apa suplimentar care sa acopere necesarul din aceasta perioada al populatiei, pe fondul lipsei precipitatiilor si al temperaturile ridicate din ultima perioada care au dus la cresterea consumului de apa, se arata…

- Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in prima luna a acestui an cu 50% fata de aceeasi luna a anului trecut si au fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de AGERPRES.Astfel, daca in ianuarie 2021 importurile…

- Primaria Sectorului 2 a organizat un eveniment la sfarșitul lunii mai, in parcul Obor, pentru care a cheltuit peste jumatate de milion de lei.A fost vorba despre „Festivalul Minoritaților”, prezentat de Catalin Maruța și Cosmin Seleși, in cadrul caruia au cantat artiști precum Andra, Taraful…

- Fericirea romanilor depinde de satisfactia la job, arata un sondaj realizat de o platforma de recrutare. Astfel ca 7 angajati din 10 pun implinirea profesionala pe primul loc.”Provocarile din ultimul timp au schimbat prioritatile tuturor, atat pe plan profesional, cat si pe plan personal.…

- CEC Bank a devenit dealer primar pe piața titlurilor de stat, iar acest statut ii permite bancii sa participe direct la licitațiile și subscripțiile publice de titluri de stat organizate pe piața primara, alaturi de celelalte 7 instituții financiare care au statutul de dealer primar.Titlurile…

- Meta, compania mama a Facebook, deschide pe 9 mai primul sau magazin fizic, in campusul din Burlingame. Potrivit Biziday, cumparatorii vor putea sa testeze ochelarii de realitate virtuala, dar și alte dispozitive create de companie.Potrivit sursei citate, in MetaStore, clienții vor putea testa…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, este dispus sa investeasca pana la 15 miliarde de dolari din banii sai pentru a prelua Twitter și va face o oferta in termen de 10 zile, potrivit informațiilor aparute in presa americana.The New York Post a raportat marți, 19 aprilie, ca Musk, cu o participație de…