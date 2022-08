Stiri pe aceeasi tema

- Ați visat toata viața la a avea o casa romaneasca, tradiționala ca in Maramureș? Trebuie sa știți ca pentru o astfel de locuința autentica formata din patru camere va trebui sa scoateți o suma uriașa, echivalentul a unei vile de lux din centrul Bucureștiului.

- Desi pretul locuintelor a explodat in toata tara, exista un oras in care un roman isi vinde garsoniera la un pret de nimic. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta…

- Nici mai mult nici mai puțin de 250.000 de euro. Atat sunt dispuși sa plateasca unii cumparatori pentru o garsoniera de 40 de metri patrati utili, in centrul Capitalei. Deși pentru unii prețul pare unul enorm pentru spațiul pe care il ofera, sunt alții care cumpara o astfel de locuința, ultracentrala,…

- Benzina standard se comercializeaza in Romania miercuri, 22 iunie, cu preturi pornind de la minimum 8,56 lei pe litru.Prețurile afișate de benzinariile din țara pe 22 iunie, pot fi verificate online pe Monitorul Preturilor sau pe Peco Online.Prețurile carburanților in BucureștiIn…

- Cireșele sunt la mare cautare acum, fiind sezonul lor, insa cei care nu au un astfel de copac in curte trebuie sa scoata sume mari de bani din buzunar pentru a-și delecta papilele gustative. In timp ce in piața se vinde un kilogram cu un preț variabil puțin sub 20 de lei, exista un loc in Romania unde…

- Pe langa combustibili, și prețul alimentelor din Romania a explodat. In unele magazine din țara, uleiul a ajuns la noi valori record, trecand cu bine de pragul psihologic de 10 lei pe litru. Daca in urma cu cateva luni prețul litrului de ulei nu trecea de 10 lei, lucrurile s-au schimbat dramatic. Crizele…

- Deși prețurile la locuințe au explodat in marile orașe ale Romaniei, exista și locuri in țara in care apartamentele se vand la prețuri și de 10 ori mai mici decat in Capitala, de pilda, pentru aceeași suprafața. Un imobil de 70 de metri patrați și cu trei camere a fost pus la vanzare pentru prețul […]…

- Orașul din Romania unde un apartament costa cat un loc de parcare in București. Prețurile pe piața imobiliara au explodat in 2022. Cel mai scump oraș din țara este Cluj Napoca, unde pentru un singur metru patrat, romanii platesc prețuri care depașesc 2.000 de euro. Bucureștiul este undeva la mijloc,…