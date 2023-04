Orașul din Italia unde autoritățile le-au interzis turiștilor să mai facă poze Turiștii care vor merge sa viziteze anul acesta orașul Portofino din Italia risca sa primeasca amenzi intre 68 și 275 de euro daca se opresc sa faca fotografii. Decizia a fost luata de primaria orașului, iar prin aceasta acțiune se dorește evitarea supraaglomerarii zonelor pline de turiști. Practic este interzisa oprirea intre orele 10.30 si […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

