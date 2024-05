Cum va arata blocul de cinci etaje ce va rasari in locul Casei cu iedera de pe bulevardul Ferdinand din Constanta (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria transmite ca pentru siguranța participanților la evenimente organizate de Zielele Constanței se vor lua masuri specifice in sensul asigurarii unui climat de siguranța de catre organizator impreuna cu instituțiile de ordine publica. Astfel, in perioada 16 mai 2024, ora 20:00-20 mai, ora 05:00,…

- Pentru siguranta participantilor la evenimentelw organizate de Zilele Constantei se vor lua masuri specifice in sensul asigurarii unui climat de siguranta de catre organizator impreuna cu institutiile de ordine publica.Potrivit Primariei Constanta in perioada 16 mai 2024, ora 20:00 20 mai, ora 05:00,…

- Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism si Comisia tehnica de estetica urbana se vor intruni in data de 17.05.2024, incepand cu ora 10:00, in sala de sedinte din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, avand urmatoarea ordine de zi:A. Pentru CT.EU:1. Cerere formulata de Consiliul judetean Constanta…

- Aras Nurgian a depus la Agentia pentru Protectia Constanta proiectul "Construire imobil S P 3 5e ndash; functiune mixta, imprejmuire teren si organizare de santierldquo;. APM Constanta urmeaza sa emita acordul de mediu. Imobilul va fi realizat pe bulevardul Ferdinand, colt cu strada Mihai Viteazu, vizavi…

- Mai precis este vorba de proiectul imobiliar "Construire imobil locuinte colective S P 8E cu spatii comerciale la parter si organizare de santier" Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul lui Gheorghita…

- Vara trecuta, in 2023, Maarif Institutii Internationale de Invatamant SA a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare cu privire la proiectul "Modificare PUZ aprobat, pentru construire ansamblu de invatamant prescolar, scolar si liceal, sala de festivitati, cladiri administrative,…

- Proiectul de hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu onerosa unui teren in suprafata de 467 mp, situat in municipiul Constanta, b dul Tomis, Club SNC in favoarea societatii Santierul Naval Constanta SA se afla pe ordinea de zi a sedintei CLM Constanta. Initiatorul proiectului…

- HCL 328 2021vizeaza "Revocarea HCL 39 2009 privind aprobarea PUZ ndash; Construire 2 imobile: 2S P 2E T ndash; Parcare si 2S P 8 10E ndash; Birouri si parcare, bd. Tomis, zona bl. TAV4, teren in suprafata totala de 1.948 mp, dintre care 1.208 mp apartinand domeniului privat al municipiului Constanta…