Orașul din Banat unde sunt cele mai mici chirii din România. În ce top conduce Timișoara Noul an a inceput deja cu o serie de masuri care ii vizeaza direct pe toți cei care iși scot locuințele la inchiriere. Interesul ramane insa crescut pe acest segment al pieței rezidențiale. Doar in primele doua saptamani din 2024, aproximativ 19.000 de potențiali chiriași și-au cautat un apartament in Romania pe Imobiliare.ro. „Chiriile vor […] Articolul Orașul din Banat unde sunt cele mai mici chirii din Romania. In ce top conduce Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda schimbarilor legislative și a masurilor recente impuse pe piața inchirierilor din Romania, interesul pentru locuințe este unul ridicat in primele saptamani ale anului 2024, conform unei analize realizate de Imobiliare.ro.

- In ziua de 13 Ianuarie 2024, la ora 11:08:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Banat, Timis, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7. Seismul a avut loc la adancimea de 11.5 km, arata INFP. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 34km S de Timișoara, 50km V de Reșița, 70km E de…

- Anul 2023 a fost un an in care piața imobiliara din Romania a fost plina de provocari, atat pentru cumparatori, cat și pentru vanzatori. A fost totuși un an de revenire dupa 2022, considerat cu adevarat dificil. Potrivit celor de la Imobiliare.ro, perspective pentru 2024 sunt: mai puține oferte, cerere…

- Dupa anul fabulos de Capitala Culturala Europeana, Timișoara țintește un nou titlu european major: Banat - Regiune Gastronomica Europeana 2027. Pana acum Romania a avut o singura data acest titlu, in 2019, prin Sibiu.

- Chiriile la final de 2023. Prețurile din Timișoara. Chiriile au crescut cu peste 10% in marile orașe din Romania, in acest an. București, Cluj-Napoca și Brașov sunt cele mai scumpe orașe, iar Iași și Timișoara sunt la polul opus.

- REȘIȚA – Ziarul „Timpul”, actual Jurnal de Caraș-Severin, este in format scanat pe digiteca Arcanum. Este vorba despre una dintre cele mai dinamice platforme europene, cu sediul in Ungaria, care ofera acces online la peste doua milioane de pagini ale unor publicații romanești. Printre ele, publicațiile…

- „Adunarea Naționala a tuturor romanilor din Transilvania, Banat și Țara Ungureasca, adunați prin reprezentanții lor indreptațiți, la Alba Iulia in ziua de 1 Decembrie 1918, decreteaza Unirea acelor romani și a tuturor teritoriilor legate de danșii cu Romania”, acestea sunt cuvintele cu care incepea…

- Anul 2023 nu a fost unul ușor pentru cei aflați in cautarea unei locuințe, indiferent daca au vrut sa faca o achiziție sau doar sa inchirieze. Principalele doua obstacole din calea cumparatorilor au fost legate de scumpirea finanțarii și de numarul tot mai scazut de apartamente din care au avut de ales.…