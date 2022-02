Oraşul brazilian Petropolis, înghițit de inundații. Imagini apocaliptice! Bilanțul este terifiant: peste 150 de decese – VIDEO Orasul brazilian Petropolis arata ca o zona de razboi, din cauza inundațiilor catastrofale. Ploile torentiale si alunecarile de teren care au lovit marți au facut pana acum peste 150 de victime, in timp ce zeci de oameni sunt dați disparuți. Autoritatile braziliene au confirmat 152 de decese. Au fost identificate 124 de cadavre, inclusiv cele […] The post Orasul brazilian Petropolis, inghițit de inundații. Imagini apocaliptice! Bilanțul este terifiant: peste 150 de decese - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

