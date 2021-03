Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Bragadiru intra de luni, de la ora 22.00, in carantina pentru o perioada de 14 zile, a anunțat Prefectura județului Ilfov. Potrivit Ordinului șefului DSU pentru instituirea carantinei, in orașul...

- Un numar de 19 localitati din judetul Ilfov sunt, vineri, in scenariul rosu, dupa ce au depasit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori. Localitatile noi de pe lista sunt Copaceni, Darasti si Dragomiresti Vale. In urma cu șase zile, se incadrau in scenariul rosu 17 localitati din Ilfov, potrivit…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.Pe teritoriul Romaniei, 47.762 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu,…

- Mai multe localitați din județul Ilfov ies din carantina, in aceasta seara. Este vorba despre Dobroești, Corbeanca, Otopeni și Popești-Leordeni. „In urma evaluarii analizelor de risc ale...

- Municipiul Constanta a iesit din carantina vineri seara, de la ora 20:00, dupa 42 de zile de masuri stricte. Acum in Constanța sunt in vigoare restricțiile valabile și in stare de alerta. Cetațenii vor fi nevoiți sa respecte insa restricțiile de noapte, din intervalul orar 5:00 – 23:00. „Dupa 42 de…

- Guvernul austriac va institui o a treia carantina totala incepand cu 26 decembrie, in incercarea de a opri pandemia de coronavirus, a anuntat vineri executivul de la Viena, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "In perioada 26 decembrie - 24 ianuarie, restrictiile de circulatie se vor aplica din…