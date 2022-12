Experții companiei considera ca, avand in vedere ca 50% din infrastructura energetica a Ucrainei a fost deja deteriorata din cauza loviturilor cu rachete rusești, daca atacurile vor continua, „intreaga rețea naționala a țarii ar putea fi distrusa in cateva saptamani”. „Temperatura aerului din Ucraina in timpul iernii variaza adesea de la -3C la -20C, așa […] Articolul Orașele ucrainene ar putea deveni nelocuibile in urmatoarele 4 luni, avertizeaza experții americani apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .