- Directorul general de la grupul auto francez Renault, Luca De Meo, a declarat vineri ca normele de emisii poluante Euro 7 propuse de Comisia Europeana vor distrage industria auto de la electrificare si, in acest context, a multumit Guvernului italian pentru ca se opune acestor norme, transmite Reuters. Statele…

- Aproximativ 24 de persoane, majoritatea copii, au fost ranite joi cand un pod pietonal temporar s-a prabușit in orașul finlandez Espoo, la periferia capitalei Helsinki, a anunțat serviciul de salvare, potrivit Reuters. Ranile nu le pun viața in pericol, a precizat Autoritatea Spitaliceasca din Helsinki…

- Comisia Europeana vrea ca statele membre sa-si reduca datoria intr-o perioada de patru ani.Comisia Europeana (CE) a propus miercuri o reformare a reglementarilor fiscale din UE, conform careia guvernele trebuie sa se asigure ca datoria publica scade intr-o perioada de patru ani si ramane pe o traiectorie…

- Restul lumii ar trebui sa copieze regulile Uniunii Europene in domeniul criptoactivelor, pentru a crea o abordare globala solida, care sa protejeze consumatorii si stabilitatea financiara, a declarat miercuri seful serviciilor financiare al UE, Mairead McGuinness, citat de Reuters. Parlamentul European…

- Planificata reformare a reglementarilor fiscale din UE ar trebui sa solicite guvernelor tarilor cu un grad ridicat de indatorare sa-si reduca in fiecare an datoria cu cel putin 1% din PIB, se arata intr-un document al autoritatilor germane consultat de agenția Reuters.

- Tarile cu o pozitie relativ puternica ar trebui sa ajute statele vulnerabile, in special cele care se confrunta cu dificultati legate de nivelul datoriei, a afirmat joi directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, transmite Reuters.

- Statele occidentale aplica ''duble standarde'' in privința incalcarii drepturilor omului in lume, iar unul dintre acestea este raspunsul rapid și dur la invazia rusa in Ucraina, se arata in raportul anual al Amnesty International, scrie Reuters.

- Declarațiile CEO-ului Tesla și Twitter, facute joi, au fost respinse rapid pe reteaua de socializare de directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres . „Tarile nu ar trebui sa cedeze autoritatea catre OMS”, a scris Musk, al carui cont Twitter are peste 132…