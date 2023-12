Orange România introduce livrarea în lockere pentru comenzile realizate pe site ”In prag de sarbatori, Orange ofera clientilor o noua modalitate de livrare a produselor achizitionate pe site, prin intermediul unei ample retele de lockere disponibile in peste 5.000 de locatii ale partenerilor Sameday si Fan Courier. In plus, Orange sustine clientii in luna cadourilor si le ofera, pana pe 9 ianuarie 2024, livrare gratuita in lockere, dar si oferte speciale la sute de produse pe site”, anunta compania. Amplasarea lockerelor se face in locatii usor accesibile, deschise 24/7, nemai fiind astfel necesara prezenta clientilor la o anumita adresa, intr-un interval orar prestabilit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

In prag de sarbatori, Orange ofera clienților o noua modalitate de livrare a produselor achiziționate pe website-ul orange, prin intermediul unei ample rețele de lockere disponibile in peste 5.000 de locații ale partenerilor Sameday și Fan Courier.

