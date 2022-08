Stiri pe aceeasi tema

- Orange continua extinderea rețelei 5G . Incepand de astazi, locuitorii, autoritațile publice și companiile din Arad vor beneficia de acces la cea mai buna experiența de conectivitate oferita prin intermiediul rețelei 5G. Aradul devine astfel al 19-lea oraș din țara in care rețeaua Orange 5G este disponibila,…

- Romanii au comandat de la eMAG cu 11% mai multe produse pentru vacanța și relaxare fața de 2019. Astfel, piscinele, aparatele de aer condiționat, ventilatoarele portabile, accesoriile pentru mobilitate (hoverboard, biciclete, trotinete, scutere electrice), dar și trollerele, șezlongurile, costumele…

- Sapte politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si Serviciul Criminalistic, au participat la proiectul „Schimb de cunoștințe și bune practici intre actorii relevanți de la nivel național și internațional implicați in lupta impotriva…

- Bacau devine al 18-lea oraș din țara in care conectivitatea Orange 5G este disponibila, alaturi de Brașov, București, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara, Bragadiru, Magurele, Otopeni, Ovidiu, Pantelimon, Popești-Leordeni, Predeal și Voluntari. Clienții care au un abonament Orange 5G și…

- Polițiștii din Alba specializați in investigarea criminalitații economice, participa, in aceasta perioada, la acțiunile derulate in cadrul proiectului european ‚,Schimb de cunoștințe și bune practici intre actorii relevanți de la nivel național și internațional implicați in lupta impotriva infracțiunilor…

- Reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15 reprezinta o prioritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, sustin reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Conform sursei citate de Agerpres, CCIR a organizat o intalnire de lucru cu…

- Unde este Anne Frank?, o poveste emoționanta și nemuritoare despre puterea speranței, distribuit de Independența Film, intra de maine 20 mai, in 36 de sali de cinema din 23 de orașe din țara printre care București, Bacau, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu și Timișoara. Povestea…