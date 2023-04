Orange Fab face apel la startup-uri și antreprenori pentru lansarea unor proiecte 5G Programul de accelerare Orange Fab lanseaza un apel dedicat pentru proiecte 5G . Apelul este deschis tuturor startup-urilor și dezvoltatorilor care implementeaza soluții comerciale ce utilizeaza tehnologia sau rețeaua 5G și care sunt interesați sa colaboreze cu Orange. Derulat la nivel național, programul Orange Fab are ca scop sa aduca o contribuție semnificativa la dezvoltarea ecosistemului de inovație local și sa susțina creșterea și maturizarea cat mai multor startup-uri. Acest obiectiv este cu atat mai important in contextul extinderii infrastructurii 5G din Romania și deschide noi oporunitați… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

