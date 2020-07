Stiri pe aceeasi tema

- Depozitul ecologic de deseuri Fin-Eco SA de la Brasov a devenit model de bune practici la nivel national in ceea ce priveste inchiderea unei rampe de gunoi. Lucrarile de inchidere a depozitului au inceput in primavara anului trecut, iar acum sunt finalizate in proportie de 97%. „Punctul forte” este…

- Altex Romania a anunțat joi, 2 iulie, ca face peste 1.000 de angajari la nivel național. Compania spune intr-un comunicat ca demareaza un amplu proces de angajare pentru a susține extinderea și modernizarea rețelei de magazine la nivel național. „Odata cu dezvoltarea si retehnologizarea retelei, Altex…

- Din cele 4.600 de teste pentru detectarea anticorpilor SARS-CoV-2, care au fost efectuate deja in cadrul campaniei desfasurate de Primaria Capitalei, doar 4 au iesit pozitive, a anuntat Gabriela Firea. "Din pacate, Romania inregistreaza un record negativ, nu se testeaza persoane asimptomatice,…

- Teapa in numele Digi! Furt de date bancare printr-o campanie in numele companiei de comunicatii. DIGI RCS-RDS a transmis un avertisment de maxima importanța. Compania i-a informat pe clienti ca ii este folosit numele intr-o campanie falsa, cu promisiunea unor premii. DIGI RCS-RDS susține ca nu are in…

- Producatorul chinez de echipamente telecom Huawei are 2400 de angajați în România, 90% dintre aceștia lucrând în prezent de acasa prin intermediul soluției de conectare online WeLink, au precizat pentru HotNews.ro oficialii companiei. "Procesul de reintoarcere a angajaților…

- La doar o luna de la lansare magazinul online „Produs de Cluj” se extinde la nivel național, întrucât numarul de solicitari venite de la clienți din afara județului Cluj este din ce în ce mai mare. Astfel, Consiliul Județean Cluj anunța ca, începând…

- Facebook combate știrile false despre coronavirus prin mesaje de atenționare pe care le primesc utilizatorii. Nu toți utilizatorii, ci doar cei care au dat Like sau au lasat comentarii la articolele distribuite sau publicate pe rețeaua de socializare, considerare ca fiind bazate pe informații false.Masura…

- GoPro concediaza 200 de angajați și iși reduce spațiile de birouri din cicni zone globale in care are prezențe. Producatorul de action cam-uri spune ca masurile sunt parte a unei strategii de trecere la un sistem de vanzari direct catre consumator (direct-to-consumer-centric business). Prin…