Plăcinta cu răcuină, un simbol al comunei Băiuț

Răcuina este o planta erbacee care face parte din fam. Cariophyllaceae si mai este cunoscut in popor si sub următoarele denumiri: gușa-găinii, iarba-găinii, iarbă-moale, aurică, coada-găinii, cuișoriță, ghețișoră, roghină, scânteiuță, stela-fetei, steluță-albă. Creste in locuri cu umiditate mare,… [citeste mai departe]