- Premiera in Romania! Un oraș din țara noastra va avea un parc fotovoltaic cu peste 15.000 de panouri. In ce zona a țarii noastre va fi construit și la ce suma se ridica investiția. Anunțul facut de Marcel Boloș.

- Investiție de 16,4 milioane de euro intr-un parc fotovoltaic in Oradea, finanțarea provenind din fonduri europene. Contractul a fost semnat, vineri, alaturi de alte cinci contracte majore pentru Oradea si judetul Bihor, in valoare totala de 91,2 milioane de euro. Centrala electrica fotovoltaica se va…

- * In Prahova sunt peste 31.000 de beneficiari * In ”Saptamana Mare” vor fi incarcate cu bani și cardurile sociale N.D. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la nivel național a inceput distribuirea unei noi tranșe de pachete cu alimente pentru persoanele vulnerabile. De altfel,…

- Saptamana foarte importanta in traseul reformei pensiilor speciale din Romania. Trei miliarde de euro ar urma sa primeasca țara noastra in situația in care se va gasi o rezolvare pentru creșterea varstei de pensionare, dar și pentru scaderea raportului dintre valoarea pensiei și salariu. In caz contrar,…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o masura adoptata de Romania in valoare de 1,6 miliarde de euro pentru infiintarea Bancii Romane de Investitii si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, dat publicitatii marti. Fii la curent…

- Nu mai puțin de 12 programe de finanțare, ce totalizeaza aproximativ 5 miliarde de euro, au la dispoziție companiile și autoritațile publice locale in urmatoarele luni, in cea mai generoasa perioada de finanțari nerambursabile din istoria țarii noastre, potrivit unei analize REI, grup de companii specializate…

- Oradea va fi primul oraș din Romania unde probele biologice sunt transportate cu drona intre spitale. Primul astfel de transport, care va fi un test, va avea loc vineri, 20 ianuarie, scrie Bihon.ro. Primul astfel de transport va avea loc pe traseul Spitalul Municipal – Spitalul TBC – Maternitate și…

- Romania iși achita datoria catre Agenția Spațiala Europeana și platește prima tranșa pentru 2023, a anunțat Ministerul Cercetarii. Din cauza datoriilor, Romania iși pierduse dreptul de vot, care a fost recaștigat in 2022 dupa plata unei tranșe importante din restanțe. Fii la curent cu cele…