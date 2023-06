Oradea: s-a încheiat Campionatul European al Vatmanilor! Lista câștigătorilor Campionatul European al Vatmanilor, editia a X-a, organizat, in premiera nationala, la Oradea, la care au participat 25 de echipe din orase ale Europei, a fost castigat, sambata, de reprezentatii orasului Viena, Sandra Kaider si Andreas Kainrad. Pe locul II s-a clasat echipa din Gotteborg, iar pe locul III – cea din Praga. Echipa Oradiei, formata din Karoly Eva si Leonte Onita, s-a clasat pe locul 14. „A fost o editie excelenta. Concursul a fost special, iar participantii, minunati. Echipa din Viena s-a comportat exceptional. Premiile sunt simbolice: avem trofee, diplome,” a declarat, pentru Agerpres,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

