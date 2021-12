Stiri pe aceeasi tema

- Compania israeliana Property and Building a convenit vanzarea imobilului HSBC Tower din Manhattan pentru 855 de milioane de dolari, catre firma imobiliara Innovo Property Group din New York, inregistrand o pierdere neta de 45 de milioane de dolari, transmite Reuters, citat de news.ro Property…

- Autoritatea pentru concurenta a cerut gigantului american Facebook (Meta) sa vanda platforma de imagini animate Giphy, achizitionata anul trecut cu 400 mil. dolari, pentru ca aceasta tranzactie ar avea un impact negativ asupra competitiei dintre retelele sociale, scrie Reuters, conform Mediafax.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat joi ca noua varianta a Covid-19 ar putea avea o rezistenta mai mare la vaccinuri din cauza mutatiilor sale, desi a subliniat ca sunt necesare investigatii suplimentare.Pretul petrolului WTO, de referinta pe piata americana, a coborat cu 11,8%, sau cu 9,28…

- Aproximativ 3,2 milioane de copii vor suferi de malnutritie acuta in Afganistan pana la sfarsitul acestui an, iar un milion dintre ei risca sa moara din cauza scaderii temperaturilor, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Margaret Harris, potrivit Reuters.…

- Preturile petrolului au scazut miercuri la un minim al ultimelor patru saptamani, dupa ce stocurile de din SUA au crescut peste asteptari, in timp ce stocurile de benzina ale celui mai mare consumator de titeidin lume au atins cel mai redus nivel din ultimii patru ani, transmite Reuters. Contractele…

- Pfizer anticipeaza ca vanzarile vaccinului pentru Covid-19 dezvoltat cu BioNTech vor atinge 36 de miliarde de dolari in 2021 si 29 de miliarde de dolari in 2022, depasind etimarile analistilor pentru cei doi ani, transmite Reuters. Producatorul de medicamente din SUA a declarat ca incearca…

- Bitcoin a atins marți cel mai inalt nivel din ultimele șase luni și s-a apropiat de maximul istoric, in contextul in care brokerii pariaza pe așteptata listare a unui fond de investiții futures in SUA ce ar putea atrage noi bani in sectorul criptomonedelor, transmite Reuters.Cea mai mare criptomoneda…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc intentioneaza sa investeasca 500 de milioane de dolari pentru a construi o facilitate de productie in Africa, capabila sa livreze anual pana la 500 de milioane de doze de vaccin bazate pe tehnologia mRNA, inclusiv vaccinul sau impotriva COVID-19, transmite…