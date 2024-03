Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece la ora oficiala de vara, in luna martie. Ceasurile vor fi date inainte cu o ora. Prin urmare, ora 3.00 devine ora 4.00. In Romania, ora de vara este corelata cu orarul practicat in statele Uniunii Europene. Schimbarea orei este o practica implementata pentru a extinde perioada de lumina…

- Președintele Klaus Iohannis, a declarat, miercuri, inaintea discursului din plenul Parlamentului European, ca a discutat cu șefa legislativului, Roberta Metsola, inclusiv despre continuarea eforturilor pentru aderarea completa la Schengen, nu doar cu frontierele aeriene.

- Anul de recolta 2023 a adus pentru țara noastra o producție de aproape 2,31 milioane de tone de semințe de floarea soarelui, in ciuda lipsei unor sisteme de irigații funcționale. Cu toate acestea, Romania a importat pe tot parcursul anului ulei din Ucraina. Ministrul agriculturii, Florin Barbu, nu crede…

