Ora de gramatică. Care e pluralul cuvântului vis: vise sau visuri? Ora de gramatica. Care e pluralul cuvantului vis: vise sau visuri? Un cuvant des utilizat in limba romana este cuvantul ”vis”. Care este insa pluralul cuvantului vis? Deși utilizam frecvent unele fraze, sau cuvinte, la un moment dat poate ne simțim blocați, ori poate nici nu ne dam seama de ce greșeli facem. In cazul cuvantului vis, lucrurile sunt ceva mai complicate. Mai exact, ambele forme de plural sunt corecte. Important este insa contextul in care le folosim. Cuvantul ”vise” se folosește in momentul in care vorbim despre anumite lucruri care se petrec in timpul somnului, cum ar fi procesele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

