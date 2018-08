Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, va sustine o declaratie de presa, duminica, incepand cu ora 19:00, avand ca tema evenimentele de la manifestatiile din data de 10 august, anunta MAI.

- Președintele Klaus Iohannis va transmite un mesaj public ca urmare a evenimentelor din ultimele zile, precizeaza Administrația prezidențiala. Declarația șefului statului poate fi urmarita in direct, la TVR 1 și LIVE TEXT pe StirileTVR.ro.

- Ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu, va sustine vineri, la ora 12:00, la sediul institutiei o declaratie de presa in legatura cu proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul Legii pensiilor,…

- Ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu, va sustine vineri, la ora 12:00, la sediul institutiei o declaratie de presa in legatura cu proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat joi seara in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste…

- Ministrul de Finanțe paseaza tot mai des mingea in curtea predecesorului sau, actualul șef al ANAF, in privința incasarilor la bugetul de stat. De fapt, asistam, in forma continuata, la demonstrarea lipsei de competența și seriozitate a actualei guvernari. Care sunt beneficiile pentru cetațeanul simplu…

- Presedintele Klaus Ionhanis a semnat decretul de revocare din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al presedintei, Madalina Puscalau Dobrovolschi, intr o declaratie de presa.UPDATE 1: Laura Codruta Kovesi va sustine…

- Ministrul ucrainean al Finantelor, Oleksandr Daniliuk, a acuzat miercuri ca i s-a cerut sa tolereze "coruptia politica" ori sa demisioneze, in contextul in care premierul Volodimir Groisman a depus o solicitare formala in Parlament prin care cere demiterea lui, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul Justitiei, prof. univ. dr. Tudorel Toader, va sustine miercuri o scurta declaratie de presa, la ora 11,00, la sediul Ministerului Justitiei, cu privire la procedura de extradare a Elenei Udrea, informeaza Ministerul Justitiei. (Agerpres/FOTO arhiva newsteam.ro)