Optimizare SEO iAgency pentru business-uri… inteligente "Inteligența" reprezinta, deja, un termen de referința pentru tot mai multe paliere ale procesului tehnologic, ale evoluției și avansarii tehnologiei la cote cat mai inalte, nebanuite anterior – in special, anterior apariției și dezvoltarii Internetului. In prezent, auzim termenul „inteligența” evocat sub numeroase aspecte: de la smartphone-uri (telefoane inteligente) pana la AI (Artificial Intelligence – Inteligența Artificiala) și, de ce nu, inclusiv pana la… afaceri „inteligente”!? In acest ultim context menționat, așa-numitele afaceri inteligente pot fi acelea care și-au orientat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenoriatul digitalizat – altfel spus, afacerile desfașurate și promovate in mediul online, exclusiv sau prin combinație cu existența inclusiv a unei locații fizice, nu doar virtuale – reprezinta un mediu de business destul de… competitiv. Desigur, exista și numeroase avantaje pentru care, in ultimii…

- Analiza releva, de asemenea, ca, pentru a inregistra cresteri in business si pentru a tine pasul cu tendintele din piata, afacerile din industria de ecommerce au in plan si investitii in automatizarea unor procese de business (10%), cresterea cotei de piata (7%) si optimizarea strategiei si a bugetelor…

- Comunicat de presa ”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Beneficiar: UAT Municipiul Focșani Data: 24 aprilie 2023 UAT Municipiul Focșani, in calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 139126/08.12.2022 anunța inceperea proiectului:…

- ROMANIA. Refugiatul, ratacit in munți, a putut fi salvat cu ajutorul tehnologiilor speciale de localizare, chiar daca telefonul sau avea cartela SIM nonUE, era in Roaming și fara acces la internet! Serviciul de Telecomunicații Speciale a primit premiul „AML & Rescue Award“ la Gala Europeana 112, pentru…

- Pentru majoritatea internautilor, atat din Romania, cat si din alte tari, Google a devenit sinonim cu navigarea pe Internet. Fara ajutorul unui motor de cautare, precum acesta, identificarea informatiilor dorite si, prin urmare, accesarea acestora ar fi aproape imposibila. Cu exceptia cazurilor in care…

- Daca deții un business digitalizat, precum un magazin online sau o firma ce iși prezinta serviciile prin intermediul unui website, noțiunea de Search Engine Optimization n-ar trebui sa-ți fie necunoscuta. Iar daca pana acum nu ai apelat la aceasta tehnica de e-marketing pentru a-ți promova business-ul…

- Un numar redus de oameni din Statele Unite si Marea Britanie au primit acces la Bard, chatbot-ul pe care Google se pregateste sa-l lanseze ca raspuns la cel implementat deja de Microsoft in motorul de cautare Bing. Chatbot-ul funcționeaza la adresa bard.google.com , dar nu este inca disponibil in Romania.Bard…

- The business environment in Romania is still dominated by men and there is inequality in entrepreneurship based on gender, although a significant progress could be seen in recent years, with women being increasingly present either as entrepreneurs or in management functions, show the conclusions of…