Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, se declara „foarte optimist” in legatura cu Cathedral Plaza. Edilul estimeaza ca in decurs de doi ani va fi demolata. In momentul in care, sper eu, Curtea de Apel va respinge recursul si aceasta hotarare va ramane definitiva, chestiunea va fi rezolvata, a explicat primarul Capitalei. Totodata, edilul arata ca nu exista un control serios ”pe oameni care dau etaje in plus, care construiesc pe spatii verzi (…) Acolo, intr-adevar, este o coruptie sistemica. In Inspectoratul de Stat in Constructii”. „La Cathedral Plaza exista patru litigii importante, dintre…