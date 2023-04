Stiri pe aceeasi tema

- Poli Timișoara mai are doar șanse teoretice la salvarea de la retrogradare. Daca la nivel declarativ, clubul și noul tehnician pentru ultimele cinci runde, Paul Codrea, spera la o salvare miraculoasa, ultimele decizii par mai degraba sa indice o grija pentru buget. Daniel Benzar, reaccidentat, și Luka…

- Poli Timișoara, echipa din play-out-ul Ligii 2, s-a desparțit de antrenorul Octavian Benga. Echipa condusa de Costel Pantilimon va fi condusa de Paul Codrea, care ocupa funcția de director sportiv. Paul Codrea, noul antrenor de la Poli Timișoara „Drumurile dintre SSU Politehnica Timișoara și antrenorul…

- Politehnica Timisoara s-a despartit de antrenorul principal Octavian Benga. Alb-violetii sunt aproape ca si retrogradati in Liga 3 dupa esecul de la Baia Mare din prima runda a play-out-ului iar in ultimele jocuri ale sezonului interimatul va fi asigurat de Paul Codrea, actualul director sportiv al…

- Politehnica Timișoara continua fara pas greșit in elita feminina. Ieri, alb-violetele au obținut o noua victorie, prima pe teren propriu in 2023 a venit in compania celor de la FK Csikszereda, scor 2-0, pe ”Știința”. Timișorencele au atacat de la inceput, dar deschiderea scorului s-a amanat dupa lovitura…

- Politehnica Timisoara incepe sambata play-out-ul pe terenul urmatoarei clasate, la trei puncte distanta, Minaur Baia Mare. Antrenorul Octavian Benga a vorbit despre conditiile grele de joc asteptate, misiunea grea de salvare si a subliniat erorile de arbitraj de care au beneficiat maramuresenii in jocul…

- CS Minaur va incepe in acest final de saptamana jocurile din play-out, in speranța ca va ajunge sa ramana la final de sezon tot in Liga a II-a. Insa va avea mult de munca pentru a scapa de retrogradare, fiindca are de jucat șase meciuri, trei acasa și trei in deplasare, iar distanța pana la locul de…

- Doi dintre cei trei jucatori de care s-a despartit pana acum in iarna Politehnica Timisoara, penultima clasata in Liga 2, si-au si gasit noi angajamente. Aleksandar Tsvetkov si Marin Mudrazija vor evolua incepand cu noul an chiar in elita altor tari. Primul a semnat cu Spartak Varna iar celalalt a…