Opt unităţi de învăţământ din Bucureşti încep cursurile în sistem online, din motive de infrastructură O gradinita si sapte unitati scolare din Sectoarele 2, 5 si 6 ale Capitalei incep, luni, cursurile in sistem online, din motive legate de infrastructura, potrivit news.ro. Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a adoptat, duminica seara, hotararea privind aprobarea scenariilor de functionare a unitatilor de invatamant incepand de luni. Citește și: RAPORT BOMBA privind ASASINATUL EXPLOZIV de la ARAD-Angajați MApN ce ar putea face parte din anturajul... Astfel, opt unitati scolare din Capitala vor desfasura cursurile online, din motive de infrastructura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

