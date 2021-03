Stiri pe aceeasi tema

- Italia va intra in carantina naționala in weekend-ul in care va celebra Paștele, respectiv 3-5 aprilie, potrivit unui proiect de lege consultat vineri de Reuters. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere a numarului de cazuri și spitalizari.…

- Regiunile italiene Lombardia, Alto Adige si Sicilia vor intra de luni, 18 ianuarie, in lockdown. Aceste zone au trecut din scenariul portocaliu in cel roșu. Scenariul roșu presupune introducerea de masuri și mai restrictive. Se inchid magazinele neesențiale iar deplasarile in afara locuinței este permisa…

- Italia inaspreste din nou regulile destinate combaterii pandemiei din cauza cresterii numarului cazurilor de infectare, fiind desemnate trei noi zone roșii incepind de duminica, a anuntat ministrul sanatatii Roberto Speranza, informeaza dpa. In noile zone rosii - Lombardia, Sicilia si provincia autonoma…

- Numarul crescut al cazurilor de infectare cu noul coronavirus le-a determinat pe autoritațile din Italia sa inaspreasca din nou regulile de combatere a pandemiei, incepand de duminica. Vor exista trei „zone rosii”, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Roberto Speranza. In noile zone rosii – Lombardia,…

- Pentru ca a crescut numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus, autoritațile din Italia inaspresc din nou regulile de combatere a pandemiei, incepand de duminica.Vor exista trei „zone roșii”, a anunțat sambata ministrul Sanatații, Robertp Speranza. In noile zone roșii - Lombardia, Sicilia și…

- Trei regiuni din Italia au fost palsate iar in carantina din cauza numarului de imbolnaviri cu coronavirus. Regiunile italiene Lombardia, Alto Adige si Sicilia vor intra de luni, 18 ianuarie, in lockdown. Aceste zone au trecut din scenraiul portocaliu in cel roșu. Scenariul roșu presupune introducerea…

- Italia revine, de astazi, la impartirea pe culori in functie de riscul de contaminare, in 20 de regiuni, 5 fiind declarate zone porotocalii cu risc ridicat, iar orasul Messina, din insula Sicilia, zona rosie fiind total izolat. Pentru 5 zile, cinci regiuni – Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria…

- Deschiderea stațiunilor de schi din Italia a fost amanata pana pe 18 ianuarie, in condițiile in care, intr-o singura zi, rata de pozitivitare a crescut cu trei puncte. Trei regiuni ar putea redeveni zone roșii, dupa expirarea restricțiilor de sarbatori, potrivit Mediafax. Intr-o singura zi,…