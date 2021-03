Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, ambii de 28 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuiți de savarșirea infracțiunilor de lipsire de libertate, lovire sau alte violente si talharie calificata, au ajuns aseara in arestul IPJ Gorj. In data de 3 februarie, polițiști din cadrul IPJ Gorj au fost sesizați de un barbat de 28 de ani,…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un barbat de 40 de ani, banuit de comiterea a doua infractiuni de furt calificat si doua tinere de 28, respectiv 23 de ani, banuite de complicitate la furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat…

- Politistii ieseni au identificat un barbat si o tanara banuiti de talharie calificata. Acestia au fost retinuti pentru 24 de ore. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, Biroului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei nr. 6 Politie Iasi au identificat un barbat de 32 de…

- Un barbat, de 32 de ani, si o tanara, de 24 de ani, au fost retinuti pentru talharie calificata si complicitate la talharie calificata, dupa ce au furat banii din seiful unei sali de jocuri, informeaza tvr . „Din investigatiile efectuate pana in prezent s-a constatat faptul ca in urma ajutorului si…

- BARBAȚI ARESTAȚI PREVENTIV PENTRU SAVARȘIREA INFACȚIUNILOR DE TALHARIE CALIFICATA ȘI TENTATIVA LA TALHARIE CALIFICATA Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Poliției orașului Balcești, Secției 11 Poliție Rurala Zatreni și Postului de Poliție Ghioroiu, sub supravegherea Parchetului…

- Politistii ieseni efectueaza cercetari intr-un dosar penal de proxenetism. Doi tineri au fost arestati preventiv pentru 30 de zile. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi si Biroului de Investigatii Criminale Iasi efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de santaj. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a…