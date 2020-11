Stiri pe aceeasi tema

- Activistii de mediu din cadrul a opt organizatii din Romania solicita revizuirea integrala a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe domeniile Schimbari climatice, Mediu si Energie si avertizeaza ca, prin sustinerea investitiilor in combustibili fosili si lipsa de abordare a crizei climatice…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la lansarea Planului National de Rezilienta si Redresare, ca Romania va beneficia de cel mai mare sprijin financiar pe care l-a avut vreodata la dispozitie. „Suntem pe punctul de a intra in cea mai prolifica perioada a tarii noastre de la intrarea in…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca Planul National de Redresare si Rezilienta este o uriasa oportunitate pentru Bucuresti, avand in vedere investitii consistente in infrastructura de transport, sanatate, mediu, eficienta energetica a cladirilor. "Romania are in fata o uriasa oportunitate.…

- „Planul National de Redresare si Rezilienta trebuie sa fie rezultatul unui consens national. Conform recomandarilor institutiilor europene, acest plan ar fi trebuit realizat prin consultarea societatii civile, a sindicatelor si patronatelor. Pentru consistenta, dar mai ales pentru a transforma planul…

- Aproape un milion de copii din Romania nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa ce s-a luat decizia de inchiderea școlilor. Asta inseamna aproape un milion de copii, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, relateaza Edupedu.ro.Documentulde lucru al Guvernului…

- Aproape un milion de copii, adica unul din trei elevi din Romania, nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa decizia de inchidere a școlilor, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, consultat de Edupedu.ro . Este un document de lucru al Guvernului, care urmeaza…

- Iohannis: Au fost obținute fonduri UE in valoare de 80 de miliarde de euro Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Autoritațile nu doresc sa instituie starea de urgența în decembrie, iar situația nu duce deocamdata cu gândul la carantina, a spus președintele Klaus Iohannis în aceasta…

- Marcel Bolos a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul are sarcina de a creiona documentele strategice pentru accesarea celor 79,9 de miliarde de euro alocati Romaniei in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Ministrul Fondurilor Europene a explicat cum este structurat…