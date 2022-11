Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Angliei a invins, luni, reprezentativa Iranului, scor 6-2, in grupa B de la Cupa Mondiala din Qatar. Anglia a deschis scorul in minutul 35, prin Jude Bellingham. Acesta a marcat cu o lovitura de cap imparabilia, la colțul lung. Centrarea i-a aparținut lui Hosseini. Saka a dus scorul…

- Partida de la Galati a inceput cu o scurta intarziere din cauza suporterilor gazdelor, care au aruncat cu suluri de hartie igienica pe teren.In minutul 85, arbitrul Rares Vidican a oprit meciul pentru sase minute, pentru ca zona bancilor tehnice era afectata se pare, potrivit Digi Sport, de gaze lacrimogene,…

- Anglia a fost mereu considerata una dintre principalele favorite la cucerirea Campionatului European și a Cupei Mondiale. In cazul competiției care se va desfașura in Qatar și care va debuta in data de 20 noiembrie, statutul englezilor este unul poate mai impozant decat oricand. Acest lucru se datoreaza…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca gruparea ardeleana va juca la victorie partida din deplasare cu Sivasspor din Conference League. In tur, turcii s-au impus cu 1-0. „Dupa meciul cu Sivasspor din tur noi nu am mai pierdut. Am castigat…

- Victorie la scor de maidan pentru FC Pucioasa in etapa cu numarul 8 a Ligii a 3-a. Vineri dupa amiaza, dambovițenii au zdrobit o fosta campioana a Romaniei, la capatul unui joc de a durat doar 47 de minute! In disputa cu Astra Giurgiu, Pucioasa s-a impus cu scorul de 12-0, in urma reușitelor semnate…

- In prima etapa a returului sezonului regular al Superligii, Farul Constanta, liderul clasamentului, va evolua in deplasare cu FCU Craiova 1948.Partida a fost programata vineri, 28 octombrie, de la ora 21.00.In tur, Farul s a impus cu 2 1 la Ovidiu. Golurile au fost marcate atunci de Grameni 3 cu o executie…

- Partida de la Cluj, de joi seara, dintre CFR Cluj si Slavia Praga, din grupele Conference League, a fost intrerupta 15 minute dupa ce un fan ar fi suferit un infarct in prima repriza. Arbitrul portughez Luis Godinho a intrerupt meciul de pe stadionul dr Constantin Radulescu in minutul 25. Personalul…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a caștigat la un gol diferența, scor 31-30 (18-14), primul meci disputat in fața suporterilor din actualul campionat al Diviziei A, in compania celor de la CSA Steaua București.Partida a fost foarte echilibrata, dar „panterele” au gestionat foarte bine ultimele…