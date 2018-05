Opt adevăruri economice admise chiar de Guvern, n Programul de Convergență Cu toate ca in ultima perioada, oficialii PSD au atacat politica monetara a Bancii Naționale, negand ca masurile fiscale au antrenat creșterea inflației, in Rrogramul de Convergența publicat vineri de Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Dancila admite o serie de adevaruri din economie, pastrandu-și in același timp un optimism care rareori a fost confirmat in timp de acțiunile guvernamentale. Citiți aici varianta integrala a Programului de Convergența, ediția 2018 . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

