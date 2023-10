„Opriți războiul! Opriți măcelul!”, au strigat palestinienii azi în Piața Universității din București La apelul facut de Asociația Comunitații Palestiniene din Romania, aproape 1.000 de oameni s-au strans in Piața Universitații din Capitala intr-un protest pentru pace in Palestina, pace in Fașia Gaza, zona devastata de luptele crancene dintre teroriștii Hamas și armata israeliana. Astazi, 21 octombrie, Piața Universitații a fost locul unde membrii comunitații palestiniene din Romania au venit sa-și strige durerea pentru situația umanitara dezastroasa a conaționalilor din Fașia Gaza, prinși la mijloc intre tirurile teroriștilor Hamas și bombardamentele armatei Israelului. Participanții la mitingul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

