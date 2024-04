Stiri pe aceeasi tema

- De la ora 14:30, Newcastle și Tottenham se infrunta in deschiderea etapei 33 din Premier League. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Radu Dragușin (22 de ani) incepe meciul ca rezerva. Programul rundei 33 din campionatul Angliei LIVE…

- Tottenham a anunțat incasari totale de peste o jumatate de miliard de lire sterline, dar și o pierdere de 86,8 milioane de lire (100 milioane de euro) in anul fiscal incheiat la 30 iunie 2023 # Clubul la care activeaza Radu Dragușin cauta investitori noi. Intoarcem fotbalul din Anglia pe toate fețele…

- Richarlison, 26 de ani, unul dintre cei mai valoroși jucatori ai Braziliei și ai lui Tottenham, coechipierul lui Radu Dragușin la Spurs, a povestit cat a suferit dupa Mondialul din Qatar: „Psihologul m-a salvat, mi-a salvat viața”. Richarlison a crescut constant de-a lungul carierei. O ascensiune solida…

- Radu Dragușin a avut oportunitatea de a juca o repriza intreaga in meciul caștigat de Tottenham duminica, in deplasare la Aston Villa. Romanul a fost introdus in minutul 48, in locul olandezului Micky van de Ven, care s-a accidentat, in timp ce scorul era inca 0-0. Spurs s-a impus cu 4-0 și a redus…

- In direct la Premier GSP, fostul portar Costel Pantilimon (37 de ani), dublu campion in Anglia alaturi de Manchester City, a comentat situația lui Radu Dragușin (22), stoperul care inca așteapta șansa titularizarii la Tottenham. Cumparat cu 25 de milioane de Tottenham, suma care poate urca la 31 de…

- Heung-min Son (31 de ani), capitanul lui Tottenham, a revenit de la Cupa Asiei și a gasit doua fețe noi in vestiarul lui Spurs, pe Timo Werner și romanul Radu Dragușin. Despre cel din urma, sud-coreeanul spune ca „ma sperie puțin”. Intoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show…

- Radu Dragușin (22 de ani) a evoluat 11 minute in partida Everton - Tottenham, in etapa 23 din Premier League. Managerul Ange Postecoglou l-a trimis pe teren in locul danezului Pierre-Emile Hojbjerg (28 de ani). Fundașul roman a intrat pe teren la scorul de 2-1 pentru echipa sa, insa Spurs s-a vazut…

- Radu Dragușin (21 de ani) a fost introdus pe teren de managerul Ange Postecoglou (58 de ani) in minutul 88 al partidei Tottenham - Brentford, in etapa 22 din Premier League. Fundașul roman a evoluat in ultimele 10 minute. El l-a inlocuit pe James Maddison (27 de ani) la scorul de 3-2 pentru Spurs, rezultat…