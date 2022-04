Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu apa potabila in centrul municipiului Suceava, pe strada Nicolae Balcescu și parțial pe strada Mihai Viteazu, se intrerupe temporar, joi seara, din cauza unei avarii aparute in rețeaua de distribuție.Operatorul regional de servicii de apa și canalizare, ACET, a anunțat ca in scopul ...

- COMUNICAT DE PRESA Va informam ca: se intrerupe furnizarea apei potabile in satele Dragodanești și Sturzeni din comuna Candești, in data de 14.04.2022, intre orele 08:00–16:00, pentru igienizarea periodica Post-ul Furnizarea apei intrerupta, pe 14 aprilie, in doua sate din Candești și mai multe strazi…

- Marți: Intreruperi in furnizarea apei potabile pe o strada din Alba Iulia, pentru lucrari de inlocuire rețea și branșamente In vederea efectuarii unor lucrari de inlocuire rețea și branșamente de apa pe strada Lalelelor din municipiul Alba Iulia, amplasate pe rețeaua de distribuție din zona Caminului…

- O parte dintre locuitorii orașului Salcea nu vor beneficia de apa potabila la robinete, timp de aproape trei zile. Printr-o atenționare transmisa luni de ACET Suceava, furnizor regional de servicii de apa potabila și canalizare, se precizeaza ca, in vederea executarii unor lucrari programate ...

- APA CTTA ALBA| AVARIE la rețeaua de alimentare cu apa din Aiud: Furnizarea apei potabile INTRERUPTA. Strazile vizate APA CTTA ALBA| AVARIE la rețeaua de alimentare cu apa din Aiud: Furnizarea apei potabile INTRERUPTA. Strazile vizate Alimentarea cu apa potabila este intrerupta pentru aproximativ 7-8…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 10 februarie, in intervalul ora 09.00-17.00, in localitatile Bocicoiu Mare, Craciunești, Sighetu Marmatiei, str. Tisa, str. Doboieș, pentru lucrari de intreținere rețea de distribuție. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 8 februarie, in intervalul orar 09.00-13.00, in Sighetu Marmatiei, pe stazile. Szilagyi Istvan, Ștefan cel Mare, Marașești, P-ța 1 Decembrie 1918 – blocurile M10 și M21, unde au loc lucrari de reparații. Chiar daca aceste lucrari…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Albota, in ziua de marti 08.02.2022, intre orele 9 – 14, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi: – Albota DN, Morlovani, Mosteni, Gura Vaii, Genei, Bisericii. Oprirea furnizarii apei este necesara pentru…