Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Evelina Oprina, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, spune ca nu este de acord cu sumele platite de CSM pentru spatiul in care isi desfasoara activitatea, acestea fiind, din punctul sau de vedere, "exorbitante". Precizarile magistratului vin in contextul in care pe ordinea…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea joi, la ora 11,00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Nicoleta Margareta Tint, si cu vicepresedintele CSM, Tatiana Toader, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, intalnirea are loc…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea joi, la ora 11,00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Nicoleta Margareta Tint, si cu vicepresedintele CSM, Tatiana Toader, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, intalnirea are loc…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care vine cu unele modificari ale Constitutiei R. Moldova, care ar putea aduce mai multa independența judecatorilor si exclud influentele politicului din Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectul propune ca judecatorii Curtii Supreme de Justitie sa fie numiti…

- In urma cu cateva zile, Curtea de Apel Cluj a obligat instanța de la București sa le comunice unor procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii mai multe informații publice despre modul de repartizare a unor dosare catre completurile de judecata. Dosarul are legatura cu raportul Inspecției…

- Magistrat nou la Judecatoria Constanta. Consiliul Superior al Magistraturii a hotarat delegarea unui nou judecator in cadrul instantei, in urma solicitarii formulate de Curtea de Apel Constanta. Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis delegarea la Judecatoria Constanta…

- Sectia pentru judecatori a CSM a desemnat in sedinta de marti, 10 decembrie, candidatul pentru functia de presedinte al Consiliului in anul 2020, in persoana judecatoarei Nicoleta-Margareta Tint.Propunerea Sectiei pentru judecatori urmeaza sa fie supusa votului Plenului CSM, in sedinta de…

- Consiliul Superior al Magistraturii iși desemneaza, la plenul de marți, noua conducere pentru anul 2020, ședința fiind programata pentru ora 11.00. In aceeași zi va fi dezbatut și raportul de activitate al CSM pentru 2019, la care a fost invitat și președintele Klaus Iohannis, anunța MEDIAFAX.Potrivit…