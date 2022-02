Oppo lansează seria Find X5: telefoane cu tehnologie Hasselblad, camere de 50 MP + Find X5 Lite midrange Oppo a tinut un eveniment important de lansare pe 24 februarie, inaugurand seria Oppo Find X5. Ea include atat flagshipul companiei, Oppo Find X5 Pro, cat si versiunea sa mai mica, Oppo Find X5, dar si un Oppo Find X5 Lite, care nu e altceva decat un Oppo Reno 7 5G rebranduit. Find X5 si Find X5 Pro au tehnologie Hasselblad, iar modelul Pro aduce si un cip dedicat pentru imagine, dezvoltat de Oppo. Oppo Find X5 Pro Asa cum confirmase chiar Oppo, a inceput colaborarea cu Hassellblad, care initial colaborase cu OnePlus in 2021. Suedezii se vor ocupa de o calibrare cat mai naturala a culorilor la… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

