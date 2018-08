Carmen Dan, audiată. Gorghiu: Demisia este obligatorie

"Demisia este obligatorie 110% pentru Carmen Dan după ce s-a văzut la audierea publică din Parlament de astăzi. Ştim bine că nu are alfabetul litere câte planuri / teze false are Liviu Dragnea pentru a încerca salvarea ei (şi a lui!). Dar totul are un sfârşit. Acesta. Astăzi, doamna ministru… [citeste mai departe]