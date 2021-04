Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, care a inceput o greva a foamei saptamana trecuta pentru a denunta conditiile de detentie, a anuntat luni ca va continua aceasta forma de protest in pofida faptului ca are febra si o tuse puternica, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. Unul dintre cei mai vehementi…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, incarcerat in Colonia penitenciara numarul doi de la Pokrov, la 100 de kilometri de Moscova, a anuntat miercuri ca intra in greva foamei. „Intru in greva foamei, pentru a cere aplicarea legii si pentru a fi lasat un medic sa vina sa ma vada”, anunta, intr-un mesaj…

