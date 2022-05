Stiri pe aceeasi tema

Kremlinul va supraveghea soarta deputatul ucrainean, Viktor Medvedciuk, reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Autoritățile de la Moscova au indemnat politicienii europeni, la fel, sa urmareasca situația. Despre aceasta a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite…

Economia Rusiei se confrunta cu cea mai grava criza de la prabusirea Uniunii Sovietice din 1991, dupa ce Statele Unite si aliatii sai au impus sanctiuni paralizante din cauza invadarii Ucrainei de catre Putin incepand din 24 februarie. Principalul raspuns economic al lui Putin pana acum a fost un ordin…

- Procuratura din Rusia a cerut marti unei instanțe condamnarea liderului opoziției ruse Aleksei Navalnii, 45 de ani, la inca 13 ani de inchisoare, pentru frauda si ultragiu la adresa instantei, a informat agenția de presa rusa de stat TASS, citata de Reuters . In urma cu o luna, pe 15 februarie, Alexei…

- Procuratura din Rusia a cerut marti, 15 martie, condamnarea disidentului Aleksei Navalnii la inca 13 ani de inchisoare, pentru frauda si ultragiu la adresa instantei. Navalnii executa deja o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare, intr-un lagar penitenciar de la est de Moscova, pentru incalcarea…

Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, a lansat din nou un apel, pentru duminica, la organizarea unor proteste impotriva razboiului din Ucraina, la Moscova si in alte orase din Rusia, informeaza Reuters și Agerpres.

Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a cerut populatiei ruse "sa ignore interdictiile" si sa iasa duminica pe strazile din Moscova si Sankt-Petersburg pentru a cere incheierea invaziei in Ucraina si a protesta impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, in calitatea sa de artizan…

- „Sunt impotriva acestui razboi. Cred ca acest razboi intre Rusia si Ucraina are scopul sa ascunda inșelarea cetatenilor rusi si sa le deturneze atentia de la problemele care exista inauntrul tarii, de la degradarea economiei”, a declarat Aleksei Navalnii in cursul unei sedinte a procesului care a inceput…

Principalul opozant rus Aleksei Navalnii, incarcerat si inculpat pentru noi acuzatii, a declarat joi ca este impotriva razboiului declansat de Moscova contra Ucrainei, transmite AFP.