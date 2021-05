Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Rusia spera ca in Moldova vor fi organizate alegeri parlamentare corecte și deschise - declarații in acest sens a facut purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe Maria Zaharova, in cadrul briefingului saptamanal. © Photo : Președintele RomanieiPreședintele Romaniei…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. BNM anunța intr-un comunicat de presa ca agenda discuțiilor celor doi s-a axat pe evoluțiile macrofinanciare, activitatea sectorului bancar din Republica Moldova și masurile de politica monetara pentru atenuarea consecințelor crizei pandemice și de susținere a economiei…

- CHIȘINAU, 9 apr - Sputnik. Concursul „Vreau și eu un nume in această lume’’ a luat sfarșit, iar cei patru pui de leu s-au ales cu apelative. Ei au fost numiți Simba, Leia, Luna și Bella. © Photo : Facebook / Iv CebanLa Gradina Zoologica s-a nascut un pui de zebra: Cum se simte animalul Potrivit…

- Diaspora a salvat Republica Moldova și in anul 2020, cand pandemia provocata de virusul COVID-19 a pus lacatul la multe afaceri, lasand fara venituri zeci de mii de angajați. Potrivit experților, 1,49 de miliarde de dolari au fost transferați de moldovenii plecați la munca in afara țarii, in 2020,…

- CHIȘINAU, 4 apr - Sputnik. Edilul-șef al Capitalei a scris pe pagina sa de Facebook ca familia animalelor de la zoo a devenit mai mare. © Sputnik / Mihai CarausPrimarul Ion Ceban cere ajutorul chișinauienilor - Iata in ce problema In aceasta saptamana s-a nascut un pui de zebra, care a devenit…

- CHIȘINAU 17 mart - Sputnik. Guvernul a emis un comunicat in care a anunțat despre ședința Consiliului consultativ de sanatate publica pe langa prim-ministru și a precizat ca in ultima saptamana, rata cazurilor letale a crescut cu peste 30 la suta, iar Republica Moldova se afla pe locul trei in lume…

- CHIȘINAU, 11 mart - Sputnik. Introducerea starii de urgența și lockdownului in Republica Moldova va depinde de evoluția situației epidemiologice și de comportamentul cetațenilor, a declarat Tatiana Zatic. „Depinde de noi toți, depinde daca va crește numarul cazurilor de infectare”, a explicat…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Feroviarii de la Ocnița protesteaza din nou vineri, 26 februarie. Președintele comitetului sindical al nodului feroviar Ocnița, Dmitri Fisiuk, a declarat pentru Sputnik Moldova ca tovarașii lui de munca vor protesta din cauza ca nu și-au primit salariile pentru…