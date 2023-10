Stiri pe aceeasi tema

- Rares Pop, marcatorul unui gol in meciul UTA – Rapid 2-2, e de parere ca echipa lui trebuia sa castige partida cu giulestenii. Rares Pop a inscris in minutul 19, dupa ce giulestenii deschisesera scorul prin Funsho. Rares Pop crede ca UTA trebuia sa castige cu Rapid: „Am pierdut doua puncte” „Doua puncte…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a laudat extremele Rapidului, pe Funsho Bamgboye și Claudiu Petrila, amandoi cu evoluții pozitive in meciul cu UTA, scor 2-2. Funsho a inscris cele doua goluri ale Rapidului la Oradea, Claudiu Petrila a fost omul cu pasa…

- La primul meci oficial din noul sezon al Ligii Naționale de Baschet Masculin, SCMU Craiova a pierdut cu scorul de 69-74 in fața formației CSM Oradea, miercuri, in Sala Polivalenta din Banie. Partida a contat pentru etapa cu numarul trei, primele doua dispute pe care SCMU ar fi trebuit sa le dispute,…

- Constantin Zotta, fost oficial la Rapid, a analizat prestația formației lui Cristiano Bergodi in victoria cu Poli Iași, 3-2. Constantin Zotta este de parere ca trei dintre jucatorii intrați in partea secunda, Papeau, Cirjan și Panoiu nu au jucat la fel de bine ca cei pe care i-au inlocuit, Fusho, Petrila…

- Rapid și Poli Iași se intalnesc in etapa #12 din SuperLiga. Meciul are loc de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Rapid - Poli Iași, live de la ora 21:00 Click AICI pentru statistici Rapid - Poli Iași, echipe probabile: RAPID: 31. H. Moldovan…

- In direct la GSP Live, italianul Renzo Rossi, un personaj „adoptat” definitiv de fotbalul romanesc, a povestit cum, alaturi de compatriotul Cristiano Bergodi, l-a salvat pe Marius Constantin, fostul stoper al Rapidului și al echipei naționale, intr-o perioada in care Constantin Zotta incerca sa-l dea…

- Petrolul s-a impus cu 2-0 in meciul cu Rapid, ambele goluri venind dupa doua goluri ale giuleștenilor. Autogolul lui Borja Valle, din minutul 90+4, a venit dupa un contraatac al Rapidului. Insa faza este una la limita. Arbitrul Andrei Chivulete a dictat fault la 20 de metri de poarta Petrolului, iar…

- Marius Șumudica (52 de ani) considera ca FCSB are „șanse foarte mici” sa ajunga in play-off-ul Conference League. In manșa tur cu Nordsjaelland, in Ghencea, vicecampioana Romaniei a remizat, 0-0. FCSB a avut om in plus vreme de mai bine de jumatate de ora cu Nordsjaelland, dar nu a putut sa strapunga…