- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat ca niciun stat membru al Uniunii Europene „si nu numai” nu a dorit sa ia niciun urs – specie protejata in Romania –nici macar pentru gradinile zoologice, precizand ca multe tari nici nu mai au aceasta specie de 100 de ani, anunta Mediafax. Gratiela…

- Ministerul Mediului a aprobat, miercuri, „intervenția” in cazul a șase urși din Baile Tușnad, autoritațile considerand ca este prioritara siguranța locuitorilor din zona. Primaria și asociația de vanatori din localitate au solicitat autorizații de intervenție in cazul a 12 urși, celelalte șase fiind…

- Comisarul sef adjunct al Garzii Nationale de Mediu (GNM), Szep Robert, a declarat luni, la Miercurea Ciuc, intr-o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta convocata in urma atacurilor ursilor de la Baile Tusnad, ca "s-a ajuns intr-un punct zero" si ca trebuie intervenit,…

- Ursul a atacat doi oameni, duminica dimineața, la Baile Tușnad. O ursoaica a ranit grav doi barbați aflați pe strada in dreptul unei stații PECO din oraș. Unul din barbații atacați are rani grave și va fi spus unei intervenții chirurgicale in zona abdomenului. ”Ursul a mușcat și a tras” susțin medicii.…

- Doi dintre puii ursoaicei care ar fi atacat un tanar in stațiunea Baile Tușnad au fost loviți de tren miercuri seara. Pentru ca exista riscul ca ursoaica sa devina agresiva din cauza pierderii puilor, va fi dusa in rezervația de urși de la Zarnești, județul Brașov. Potrivit comisarului sef adjunct al…

- Un barbat din Baile Tușnad care iși plimba cainele a fost atacat de urs și ranit in zona pieptului. Victima este internata la Spitalul de Boli Infecțioase a spitalului județean Harghita. Omul a incercat sa-și protejeze cațelul și l-a luat in brațe, iar ursoaica a vrut sa i-l smulga din maini. Atacul…

- Atacul ursului s-a produs chiar in centrul orașului, luni seara și a fost facut public pe Facebook de președintele Consiliului Județean Harghita, președintele Consiliului județean Harghita. "Luni seara am scos cainele la plimbare pe drumul care duce de la gara la strada principala, cand a…

- Urs cu doi pui, filmat in Baile Tușnad. Animalele s-au urcat miercuri pe acoperișul garajului Districtului, unde reprezentanții drumurilor naționale au punctul de lucru și iși depoziteaza utilajele. Președintele Consiliului Județean Harghita avertizeaza ca familia de urși se plimba in fiecare zi prin…