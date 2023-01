Operatorul italian de rețele de gaze Snam pariază pe rolul Italiei în Europa, cu investiții mai mari în gaze Snam iși propune sa stimuleze rolul Italiei in sistemul energetic european prin noua sa strategie de investiții, a declarat joi noul sau CEO la prezentarea planului grupului pentru 2026, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia este pregatita pentru o interdictie rusa a vanzarilor de petrol catre tarile care pun in aplicare un plafon de pret, a declarat joi ministrul Climei si Mediului, dupa ce tara si-a redus aportul de titei rusesc si si-a asigurat livrari alternative de la producatori precum Arabia Saudita, transmite…

- Guvernul de dreapta al Italiei a aprobat masuri de amendare a organizatiilor caritabile care salveaza migranti pe mare si de confiscare a navelor lor daca incalca un nou set de reguli mai dure - o masura despre ONG-urile in misiuni umanitare afirma ca ar putea ameninta vieti, relateaza joi Reuters.…

- Guvernul italian urmeaza sa garanteze o facilitate de credit bancar de 12 miliarde de euro pentru Enel, au declarat doua surse apropiate subiectului, in timp ce Roma face eforturi pentru a proteja companiile de utilitati din tara de volatilitatea de pe pietele energetice, transmite Reuters, potrivit…

- Primul val de frig din Europa din aceasta ierna va pune la incercare hotararea tarilor de a continua sa limiteze utilizarea gazelor, dupa ce au depasit confortabil obiectivul UE, arata analiza datelor de consum, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comercianții europeni se grabesc sa umple rezervoarele din regiune cu motorina ruseasca inainte de inceperea interdicției UE in februarie, deoarece sursele alternative raman limitate, relateaza pe larg agenția Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Noul guvern al Italiei va extinde concesiunile de forare pentru gaze naturale in Marea Adriatica, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni, in incercarea de a dubla productia Romei la 6 miliarde de metri cubi pe an si de a reduce preturile energiei pentru firme., transmite Reuters. Fii la…

- Prima femeie prim-ministru din istoria Italiei, Giorgia Meloni, vrea sa fie numita in documente oficiale „domnul” și nu „doamna”, se arata intr-o circulara guvernamentala emisa vineri, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Giorgia Meloni este prima femeie care a fost desemnata prim-ministru al Italiei, insa ea a ales sa foloseasca forma masculina din limba italiana a functiei sale, provocand dezbateri ce vizeaza chestiuni precum emanciparea femeilor si corectitudinea politica, informeaza Reuters. Fii la curent…