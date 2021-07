Operațiunile grupării Mladin – țigări de contrabandă contra droguri Gruparea condusa de aradeanul Cosmin Mladin accepta și variante alternative la bani pentru a-și plasa țigarile de contrabanda in Europa. In timpul anchetei s-a stabilit ca o varianta era plata tutunului de catre cumparatori cu droguri. Din declarațiile date in fața procurorilor DIICOT de martorul denunțator Ionuț (fost Lacatuș) Florin a reieșit ca a cumparat, […] Articolul Operațiunile gruparii Mladin – țigari de contrabanda contra droguri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Mladin și Dani Copil, capii mafiei țigarilor, din Arad, care s-au predat vineri la instanța, au fost audiați la DIICOT. Sai cel puțin procurorii au incercat pentru ca cei doi nu au dorit sa faca nici un fel de declarații. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat,…

- Conflictul cu ucraineanul Marian Dumitra, zis Dima, nu a fost singurul al gruparii de contrabandiști de țigari din Arad condusa de Cosmin Mladin și Alin Iovanuț, procurorii DIICOT avand informații și despre alte incidente. Din probele administrate, a reieșit ca o parte din capturile de țigari facute…

- Ancheta DIICOT in cazul gruparii din Arad, specializata in contrabanda cu țigari la nivel european, avandu-l ca lider pe Cosmin Mladin, a scos la iveala informații care ar putea avea legatura cu cazul asasinarii omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit dupa ce Mercedes-ul sau a fost aruncat in aer…

- Ancheta DIICOT in cazul gruparii din Arad, specializata in contrabanda cu țigari la nivel european, avandu-l ca lider pe Cosmin Mladin, a scos la iveala informații care ar putea avea legatura cu cazul asasinarii omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit dupa ce Mercedes-ul sau a fost aruncat in aer…

- Ancheta DIICOT a scos la iveala un adevarat paienjeniș creat de gruparea de trafic de țigari din Arad pentru a susține operațiunile de contrabanda la nivel european. Conform procurorilor, grupul infracțional organizat a fost constituit la inceputul anului 2017 de catre Alin Iovanuț, Cosmin Mladin,…

- Un barbat care transporta, intr-un rucsac, pachete cu țigari nemarcate fiscal, a fost depistat in zona pieței din Calea Lipovei. Marți, 13 iulie, jandarmi din Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” Timisoara impreuna cu specialiști din Directia Regionala Vamala Timisoara au desfașurat o acțiune…

- 167 de percheziții s-au desfasurat miercuri dimineata, sub coordonarea DIICOT și DGA, in județele Mehedinți, Timiș, Cluj și Dolj și au vizat destructurarea unor grupari infracționale organizate, specializate in savarșirea infracțiunilor de contrabanda, complicitate la contrabanda, trafic de droguri,…

- Sute de persoane au fost arestate in intreaga lume in cadrul unei uriase operatiuni internationale a politiei impotriva criminalitatii organizate. Mii de mesaje pe care membrii gruparii și le trimiteau cu privire la trafic de droguri sau asasinate au fost decriptate cu ajutorul unei aplicații pe care…