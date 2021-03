Un morun de 140 de kilograme a fost eliberat in Dunare dupa ce polițiștii de frontiera au gasit peștele viu in caruța unor barbați din Isaccea. Record greu de egalat in ENERGIA romaneasca! Rovinariul a dat lovitura „Politistii de frontiera tulceni au depistat in zona de competența doi cetateni romani care transportau, intr-un atelaj hipo, un morun de 140 kilograme. In data de 04.03.2020, in jurul orei 13.00, politiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Isaccea, județ Tulcea, acționand in baza unei informatii, au oprit pentru control, pe raza localitatii Grindu, un…